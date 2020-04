🌡️ Températures prévues

➡️les alizés charrient des wagons de nuages porteurs d'averses passagères qui viennent s'échouer entre Saint Jo et Saint André en passant par Sainte Rose. Ils grimpent les pentes du volcan.Ailleurs le soleil ne s'en laisse pas compter. Il réchauffe vite après une fin de nuit bien fraîche dans les hauts.➡️la couverture nuageuse péi est modeste offrant quelques poches plus sombres comme dans les hauts du Nord-Ouest ou sur les pentes du volcan et dans la région de Saint Philippe/Sainte Rose.Quelques averses isolées sont possibles.le ciel réunionnais se dégage dans sa majorité. En fin de nuit prochaine le temps redevient humide sur la moitié Est.flashe régulièrement à près de 60km/h et tutoie même les 70km/h vers Saint Jo, Saint Pierre ou au large de la Pointe au Sel. Sur le Nord de l'île les rafales flashent à 55/60km/h. Dans les Plaines et au volcan la journée s'annonce également ventilée.En revanche les régions Ouest et Nord-Ouest sont déventées.est bien remuée par les alizés et est souvent forte au vent entre Saint Leu et Sainte Marie en passant par Saint Philippe et Saint Benoît.La température du lagon est voisine de 28° .peuvent être supérieures aux normales dans l'Ouest et localement dans l'intérieur. Voir détails ci-dessous.➡️➡️ Calendrier lunaire Avril 2020 ➡️06h30 le 18 --18h05 le 17🧳 La pression atmosphérique à 08h00 à Gillot : 1016.9