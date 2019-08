(Vidéo) Piton de la Fournaise: Impressionnantes images tournées à quelques mètres de la lave qui avance

Le 13/08/2019 | Par Pierrot Dupuy | Lu 639

de se réchauffer, d'assouvir un besoin sans fin d'émerveillement et de découvertes, ou simplement l'envie de vivre la Terre au plus près ?



S'il ne dure pas plus d'une vingtaine de minutes, le temps de ma (notre) présence à cet endroit est celui d'un engagement et d'une conscience au temps présent qui sont maximum à chaque seconde.



Mais quand vous êtes là, là précisément où certains voient chaos, danger et destructions, vous pouvez respirer, sentir, vibrer, et vous imprégner d'une énergie éternelle qui est celle de la Terre qui vit, paisiblement, bien indifférente à nos égos de petits hommes insignifiants et à nos questionnements climato-crado-matérialo-aliénés. Nous sommes constitués d'eau et de minéraux ; dès lors, finalement, nous faisons corps avec la lave, nous faisons corps avec la Terre... Pourtant celle-ci, souvent, doit bien ricaner de ce vilain cancer que nous formons pour elle. Mais "rira bien qui rira le dernier"... Nous ne sommes rien. Voilà la raison des ces images".

Pas question pour nous de vous inciter à imiter Bruno Coessens, qui a filmé ce soir l'avancée du front de lave.Bruno Coessens est un professionnel qui sait mesurer les risques. N'oubliez pas que l'accès aux coulées est interdit et que vous prenez des risques énormes à vous approcher aussi près de la lave.Mais comment résister au plaisir de vous offrir ces images extraordinaires, tournées à quelques mètres de la roche en fusion qui avance inexorablement, effaçant tout sur son passage. Dévorant les arbres et arbustes comme un ogre insatiable.Grâce à Bruno Coessens, vous pourrez vivre cette aventure comme si vous y étiez, tout en étant confortablement assis, à l'abri de tout risque.En laissant voguer votre imagination, vous pourrez peut-être même ressentir la chaleur de la lave sur votre visage...Ci-dessous le texte qui accompagne les images, que Bruno Coessens a publié sur sa page Facebook "L'envie de faire un selfie tout crade avec un téléphone pour frimer sur les réseaux, le besoin de sécher rapidement l'intégralité des vêtements que l'on porte,