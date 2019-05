[Vidéo] Sir Charles Gaëtan Duval a un message pour tous les Mauriciens

Le 05/05/2019 | Par E. Moris | Lu 213

C’était en mai 1996, Sir Gaetan nous quittait à l’âge de 65 ans. L'île Maurice et le Parti mauricien social démocrate (PMSD) commémore aujourd'hui le 23ème anniversaire de la mort de son ancien leader Gaëtan Duval.

Sir Gaëtan Duval est gravé à jamais dans la mémoire du pays, il a marqué par sa présence et son incroyable charisme l'Histoire de l'île.En tant que politicien, il a été leader du Parti mauricien social démocrate et souvent leader de l’opposition, puis ministre dans divers gouvernements de l’Indépendance à sa mort. Sir Gaëtan Duval a été le premier Lord Maire de Port Louis et maire de Curepipe.Il a participé avec une étonnante vision à l’avenir de Maurice, à son développement dans le secteur textile, offshore et touristique. Excellent député, parlementaire, ministre, chef d'Etat, grand ambassadeur. Il a attiré grâce à son charisme et son savoir-faire des stars et des personnalités dans des séjours paradisiaques.De Dalida, Johnny Hallyday, Brigitte Bardot, Alain Delon, Mick Jagger, Jean-Paul Belmondo, Phil Collins, Jacques Chirac, Jane Birkin, Chantal Goya, Carlos, Stéphanie de Monaco et tant d'autres en échange de quelques photos publiées dans les magazines comme Paris Match. Le concept de Celebrity marketing est lancé par SGD pour la promotion touristique de luxe de la destination Maurice. Tous les monstres sacrés de la chanson et du cinéma se sont donné rendez-vous sur cette île du bout du monde.