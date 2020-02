Commentaires (17)

1. John le 22/02/2020 06:26

Peugeot 3008 ancien ou nouveau modèle?

Si c'est le 3008 II, quel dommage...

2. IKKI le 22/02/2020 06:37

Deux voitures sonos en moins c'est déjà ça pour nos oreilles. C'est fou ce que la politique divise et rend les gens oppressants. Ils veulent tous être roi, y en a aucun qui écoute l'autre. Puis ils créeront des lois qu'ils voteront eux même... Le demos (peuple) a pourtant le cratos (pouvoir) dans la démocratie... Et pendant ce temps, la Réunion bat des records de chômage et de pauvreté, alors qu'au fond nombreux ont de bonnes idées. La politique c'est l'égocentrisme et le narcissisme.

3. Franck le 22/02/2020 07:12

Pierrot, tu n’as pas suivi les conseils de maîtresse Schiappa : on dit militants de Claude et non pas à Claude.

4. Fundisantim le 22/02/2020 08:23

Saiiiint Louiiiis, ton univers impitoyaaableu...!

5. Didam le 22/02/2020 08:43

Pour une fois que CH est la victime et non pas le bourreau...

6. Reese le 22/02/2020 09:06

L’esclavagisme étant abolis, les militants n’appartenant pas physiquement à Claude Hoarau, le titre serait beaucoup mieux avec « de Claude Hoarau » non ?

7. ah,ah,ah! le 22/02/2020 09:39

post 6: ah bon, quand on voit comment se conduisent certains petits chefs dans les mairies et certains maires qui font semblant de faire du "social" en continuant comme au bon vieux temps , avec leurs petits bouts de contrats qui on remplacés les quinzaines d'autrefois , on se demande pourtant!



De toute façon "à Claude Hoarau" est grammaticalement incorrect...

8. Ti Tangue zilé zone le 22/02/2020 09:44

Ch et ch ...il existe la plage pour les retraités, et La Cayenne pour les délinquants...et une Mairie pour des gestionnaires...À MÉDITER

9. Bande son le 22/02/2020 09:51

Le loup à mis de la farine sur sa patte mais n'a pas changé sa voix !

Allez voir Facebook : " Sin lwi en lér "

Charte de bonne conduite ?!

Vous devriez à minima dénoncer ce genre de chose et non vous en amuser !



10. Marabout le 22/02/2020 10:25

Avis aux candidats : si zot la besoin de gris gris, de poupée vaudou ou bien encore que la foudre y abate sur l auto zot conçurent dans temps sek appel à moins. Résultat garantie ! Même la presse parle de mes exploits.

11. Personne n en parle ?! le 22/02/2020 10:42

UNE METEORITE nommée JMD 2020 va tomber sur saint Louis et éteindre 2 DINOSAURES ? En effet selon la NASA l impact devrait avoir lieu le 15 mars au alentour de 21h30. La NASA conseil vivement de porter sur soit ce soir la un t shirt bleu roy .



12. La vérité vraie... le 22/02/2020 12:00

J'étais dans cette réunion de Claude et franchement ça se passait bien. Pareil pour celui de Pierrick Robert. Bonne ambiance dans ces 2 réunions.

Mais il faut toujours que ça se passe comme ça. Ils aiment le feu, voir le gymnase de Plateau en 2001. La Réunion de Dejean je préfère ne pas en parler.

@Post 11. Ne vous ridiculisez pas : elle est la tête de gondole des medias depuis 2 semaines. Le JIR c'est un article par jour pour elle...au point que ça en devient franchement gênant. C'est trop. Mais pourquoi personne n'a évoqué les départs majeurs de son équipe ? Certains évoquent son arrogance et son égo surdimensionné. À voir votre message, on sait d'où vous venez. Élue dès le 15 mars...N'importe quoi. Il va falloir apprendre la modestie et le respect des électeurs. Elle a pris le melon la petite JMD. Voilà qu'elle sort une Juliana mobile...on rêve ! Elle fait du Hamilcaro avec sa caravane de 2014 : le culte du chef. Plus le temps passe,moins j'y crois.

@post 9. Et la page Saint-Louis 97450 c'est qui ? On n'y fait que partager de manière grossière et mensongère des post de M'Doihoma. Quand on monte à l'arbre il faut avoir le cul propre.

13. Carlota porsa le 22/02/2020 12:20

Militer à....... en parlant de quelqu'un.....ça y en a kosé francé la di donc ???





Deux voitures de militants pour Claude......ou encore.....;deux voitures de militants de......ça sonne mieux, trouvez pas ?

14. Sisi le 22/02/2020 12:59

A St Louis. .... . Bientôt ce sera les jets de galets, comme au bon vieux temps. Les élections à St Louis, surtout les municipales ont tjrs été très tendues. C'est à se demander pourquoi ?

15. Onyx le 22/02/2020 13:12

Une Météorite qui selon la NASA vient de se désagréger et est devenue une étoile filante .

16. Ribouldingue le 22/02/2020 14:29

Bienvenue à ok coral !