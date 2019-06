Vie chère: Les grandes surfaces dominent le marché aux dépens des coopératives de petits commerçants

Commentaires (14)

1. Tektek le 08/06/2019 10:49

40% de marge... Qu''on arrête de nous dire que c''est plus cher ici parce qu''on est loin de tout...

2. Réveillez vous le 08/06/2019 11:14

Nooooonnn pas possible....



ca on le sais déjà depuis les première analyse que l'état avais fait ....il y a pas mal d'année....



Mais on ne fait rien...

D'ailleurs les politiques des villes :

- Centre ville difficile d'accès

- Parking gratuit qui disparaisse pour du payant

- taxe chez les petit commerçants



N'arrange pas les choses...tandis que la distribution:

- On déroule le tapis rouge pour les infrastructure routière (payer avec nos impôts)

- la possibilité de travaillé facilement le weekend...

- des promotions toute l'année sans compter les anniversaires a rallonge....



Si en plus on intègre les centrale d'achat....

L'inégalité est bien la ..Et après on s'étonne...

3. Babafigue le 08/06/2019 11:26

Ah bon ? Mais quel scoop !!!!

4. la vie chère ... le 08/06/2019 12:01

Le consommateur réunionnais est trop con...

Il devrait ne pas se rendre aux ouvertures dominicales ou des jours fériés de ces grandes surfaces... et ne pas céder à la tentation d''acheter des choses qui ne servent à rien...

5. MôveLang le 08/06/2019 12:35

Un truc trop simple, une clé de filtre a huile livré à domicile par aliexpress coûte 6 €, la même, chez ....auto à prendre au magasin 25€

Une tête debrousailleuse 4 fils 25€ chez Monsieur ...... Et chez aliexpress 4,5€ toujours livré outkaze..



6. Thierry massicot le 08/06/2019 12:49

Un rapport, un tiroir, une corbeille

7. Pns le 08/06/2019 13:26

Faut surtout que les marges arrieres profitent exclusivement aux consommateurs..

8. La vérité si je mens ! le 08/06/2019 13:58

Faudrait-il aussi , sevrer le consommateur qui achète à tout va dans les grandes surface en faisant mieux que son voisin . Ce fût un temps il y avait une double étiquette de prix en €uros et en Franc français , ça a disparu des étagères des grandes surfaces ...

Après on s'étonne que tout est cher , dans la tête de certains consommateurs , 1 FF = 1 €euro ou bien l'inverse ...

9. Le Jacobin le 08/06/2019 14:12

Centrale d'achat : déjà 100 adhérents à la Koopérativ de la CCIR



Centrale d'achat



Où en est le projet de centrale d'achat porté par la CCIR ? "Ça avance bien", répond Ibrahim Patel, le président de la chambre consulaire actuellement en déplacement en métropole. Présenté officiellement en début d'année, le projet de Koopérativ aurait déjà enregistré une centaine d'adhésions depuis le mois de juillet (et 300 promesses en attente), et recueilli l'accord de principe de la Région pour des subventions à la future SCIC, Société coopérative d'intérêt collectif. De son côté, le ministre Lurel a déjà affiché son soutien au projet, et l'a rappelé encore lors de son déplacement récent à la Réunion. Hier, la députée socialiste Ericka Bareigts, qui porte également le projet local, a sensibilisé à Paris le cabinet de Benoît Hamon, le ministre délégué auprès du ministre de l'Économie et des Finances, afin que l'État apporte lui aussi son soutien financier au projet. Le 12 novembre prochain, l'équipe de la CCIR ira à la rencontre des élus du Département pour leur présenter son business plan. Objectif de la CCIR : trouver des financements en plus de la centaine d'actionnaires (commerçants) ayant signé, et intégrer les collectivités (État, Région et Département) au capital de la Koopérativ. Le cadre législatif devrait bientôt faciliter cette ambition. Le projet de loi sur l'économie sociale et solidaire, présenté par le ministre Benoît Hamon, et qui doit être voté d'ici la fin de l'année, prévoit de donner la possibilité aux collectivités de porter leur participation de 20% à 50% dans ce type de structures. La CCIR attend donc le vote de cette loi avant de déposer les statuts de la Koopérativ. Ibrahim Patel reste confiant sur le calendrier. Le lancement de la centrale d'achat est toujours programmé pour la fin 2014.



SANS COMMENTAIRE !

10. joseph322 le 08/06/2019 14:30

Finalement ils sont un peu comme des dealers de drogues

ils savent que la majorité des

gens sont dépendants de leur produits

et qu ils n ont pas envie de se prendre la tète a changer d habitudes...

ils mettent des prix et des offres relativement intéressantes honnêtes pendants une période de temps

puis revoient a la hausse le prix de leur camelote pratiquement du jours au lendemain .

Évidemment, ils n ont jamais assez de millions/milliards a placer par ci par la

et je ne pense pas qu ils les reverseront pas pour la recherche ou pour éradiquer la faim dans le monde .

11. Hardcore le 08/06/2019 15:34

Que se passe t'il quand on paye des gens à faire des analyses qui existent déjà ?

12. Gogote le 08/06/2019 16:23

Faudrait déjà que les autorités arrêt de délivrer les autorisations d'implantation de grande surface car sur une petite île on compte déjà une dizaine de centre commercial donc le deuxième plus grand de la zone a rajouté a cela les projets en cours (Super u Eperon, Leclerc Sainte Marie et la Possession, Carrefour Plateau Cailloux etc...) et de plus en plus ils installe leur version express/market dans les quartiers ce qui fait dire qu'il y a de l'argent à ce faire a la Réunion...la Ministre Girardin a dû être troublé du paradoxe lors de sa venu pendant la crise gillet jaune