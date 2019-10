Vien défoul a zot à la Zumba Kal !

Le 17/10/2019 | Par Ville de Saint-Paul | Lu 107

Lé lér pour le Festikal, lé aussi lér pour la Zumba Kal. Cette session de danse gratuite se tiendra le samedi 26 octobre 2019 sur la Place du Débarcadère à Saint-Paul. Rendez-vous à 17 heures entre amis ou en famille pour venir se défouler.

Un événement tout public où on vous conseille de venir déguisé et d’apporter une petite bouteille d’eau. Course Kal, Festi Food Kal, chasse aux vitrines, concerts… Plusieurs autres manifestations se dérouleront aussi le 26 octobre de 14 heures à 1 heures du matin dans la cité saint-pauloise. On vous laisse découvrir la programmation complète ci-dessous.