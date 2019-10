Un événement tout public où on vous conseille de venir déguisé et d’apporter une petite bouteille d’eau. Course Kal, Festi Food Kal, chasse aux vitrines, concerts… Plusieurs autres manifestations se dérouleront aussi le 26 octobre de 14 heures à 1 heures du matin dans la cité saint-pauloise. On vous laisse découvrir la programmation en suivant ce lien !