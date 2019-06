[Vigilance Fortes pluies] Nord et Est toujours exposés ce matin, plus calme sur le littoral Ouest et Sud

Le 26/06/2019 | Par PATRICK HOAREAU | Lu 96

https://www.meteo974.re/

https://www.meteo974.re/M974World_r7.html

REUNION

Bonjour toutes et tous!

REMARQUES GENERALES:

1:

il pleut partout mais les précipitations sont nettement plus faibles sur le Sud et l'Ouest de la Réunion.

2:

ce matin

4:

5:

la nuit prochaine reste humide sur le Nord et l'Est de l'île. Jeudi est une journée de transition avec un temps encore localement humide avant Vendredi qui annonce le retour d'un temps plus sec.

6:

TEMPERATURES MAXIMALES ATTENDUES POUR LA JOURNEE DANS LES STATIONS DE METEO FRANCE: a

vec l'humidité la sensation de fraîcheur est souvent supérieure à ce que le thermomètre indique notamment dans l'Est et dans les hauts.

SAINT DENIS:

LE PORT :

SAINT GILLES:

SAINT LOUIS:

SAINT PIERRE:

SAINT PHILIPPE :

SAINTE ROSE :

SAINT BENOIT:

SAINT ANDRE:

VOLCAN:

MAIDO:

BOURG MURAT:

PLAINE DES PALMISTES:

CILAOS:

SALAZIE:

2019 JUIN 26 05h306h01: le radar montre toujours l'arrivée de bandes pluvieuses modérément actives par le Nord-Nord-Ouest. METEO FRANCEQuelques cumuls de pluie sur 24heures dans les stations de Météo France:PDPalmistes: 193.5mm, Salazie: 129mm, Le Baril: 96.7mm, Bellecombe: 91.8mm, BVBras-Panon: 82.9mm, Saint Benoît: 80.5mmPlusieurs stations affichent des cumuls modérés sans plus, entre 23 et 40mm: Gillot, Saint André, , Cilaos, Plaine des Cafres, le Port, La Nouvelle ...Enfin les stations du littoral Ouest et Sud ne sont pas bredouilles mais ne rapportent que de faibles cumuls avec seulement 7.8mm pour la Saline en 24heures ou encore 6mm pour Pierrefonds.Les régions Nord et Est, littoral et hauteurs associées, sont les plus exposées. Les averses sont localement modérées.Des périodes d'accalmie parfois de longue durée sont observées.Les nuages se déchirent sur le littoral Ouest et Sud où les averses sont faibles et où les éclaircies sont les plus larges. Dans les hauts de ces régions le temps reste plus humide.le vent de Nord-Est est surtout ressenti sur le littoral Nord-Ouest et Sud-Est dans la région des plaines ,du volcan et sur les sommets en général comme dans la région du Maïdo.la haute mer est houleuse.Température du lagon: autour de 25°.Maximum de 25° CelsiusMaximum de 27° CelsiusMaximum de 27° CelsiusMaximum de 26° CelsiusMaximum de 26° CelsiusMaximum de 24° CelsiusMaximum de 24° CelsiusMaximum de 25° CelsiusMaximum de 25° CelsiusMaximum de 11° CelsiusMaximum de 13° CelsiusMaximum de 15° CelsiusMaximum de 17° CelsiusMaximum de 19° CelsiusMaximum de 18° CelsiusSur ce je vous souhaite une excellente journée. Prudence sur les routes!Patrick Hoareau.