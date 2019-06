Vigilance crue pour la rivière des Roches et la rivière des Marsouins

Le 25/06/2019 | Par Zinfos974 | Lu 399

Les précipitations concernent le Nord et l'Est de l'île, entraînent des réactions modérées sur les bassins versants de ces secteurs, en particulier sur ceux des rivières des Marsouins et des Roches.



La vigilance jaune a été déclenchée sur le secteur de la rivière des Roches et la rivière des Marsouins.



Au regard des prévisions météorologiques, des montées d'eau risquent de se produire sur les bassins versants du Nord et de l'Est jusqu'à la mi-journée.



La prudence est de mise dans le cadre des activités exposées sur l'ENSEMBLE DES COURS D'EAU de l'île concernés par les pluies, principalement en cas de submersion de radiers.