Vigilance crues jaune sur la rivière des Roches et la rivière des Marsouins

Le 11/03/2020 | Par Nicolas Payet | Lu 161

Un régime d'averses a perduré durant la nuit sur l'Est de l'île, engendrant des cumuls de précipitations conséquents.



La vigilance jaune a été décrétée par les autorités sur la rivière des Roches et est maintenue sur la rivière des Marsouins.



Compte tenu de l'état de saturation des sols, ces bassins versants resteront sensibles et réactifs aux potentielles pluies à venir.



La prudence est de mise dans le cadre des activités exposées sur l'ensemble des cours d'eau de l'île concernés par les pluies, principalement en cas de submersion de radiers.