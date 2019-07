Vigilance forte houle : La houle reprend de l’intensité ce lundi

Le 15/07/2019 | Par NP | Lu 374

Météo France prévoit un nouveau train de houle australe pour ce lundi 15 juillet 2019, de la Pointe des Aigrettes à la Pointe de la Table en passant par Saint-Pierre. La houle s'est en effet intensifiée ce dimanche 14 juillet dans la nuit entraînant dès lundi matin des vagues moyennes comprises entre 3m50 et 4m, les vagues les plus hautes pourront atteindre 7 à 8m.



Le pic de houle devrait se produire au moment de la marée haute, soit vers 12h-13h ce lundi. La plus grande prudence reste donc de mise.



Le préfet de La Réunion appelle à nouveau à la prudence et rappelle que l’arrêté d’interdiction de toute activité nautique (baignade, nautisme, loisirs nautiques…) dans la bande des 300 m du rivage est toujours en vigueur et, ce, jusqu’au mardi 16 juillet à 8 h. L’arrêté concerne les communes de Le Port, Saint-Paul, Les Trois-Bassins, Saint-leu, Les Avirons, L’Étang Salé, Saint-Louis, Saint-pierre, Petite île, Saint-Joseph et Saint-Philippe.



Consignes de sécurité



• Ne circulez pas en bord de mer, limitez votre vitesse sur les routes exposées à la houle.

• Ne vous approchez pas des zones dangereuses par curiosité.

• Il est vivement conseillé aux commerces de front de mer d’appliquer la plus grande prudence et d’interrompre leur activité le cas échéant.



Pour les plaisanciers et les professionnels de la mer :

• Ne prenez pas la mer.

• Protégez les embarcations en les mettant à l’abri ou en les sortant de l’eau. Vérifier et renforcer si besoin les amarres.



Pour les baigneurs :

• Ne vous baignez pas.

• Soyez particulièrement vigilants, ne vous approchez pas du bord de l’eau et méfiez-vous des rouleaux (même une zone à priori non exposée peut être balayée par une vague soudaine plus forte que les autres).

• Surveillez attentivement les enfants et bannissez les jeux à proximité de l'eau.



Pour les habitations :

• Si vous habitez en bord de mer, protégez vos biens face à la montée des eaux.

• Obturez les fenêtres de votre habitation placées face à la mer.

• Bouchez les canalisations situées à l'intérieur de votre maison exposée à la houle.

• Si nécessaire, évacuez vos habitations et mettez-vous à l'abri à l’intérieur des terres. Rapprochez-vous de votre mairie afin de connaître les hébergements mis à disposition.



En raison de la turbidité de l’eau liée à cette forte houle, le risque requin est particulièrement amplifié.