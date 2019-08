Vigilance forte houle : Les vagues les plus hautes pourront atteindre 9 à 10m

Le 17/08/2019 | Par N.P | Lu 384

Météo France fait le point sur la houle. Pour rappel, la vigilance sera en vigueur du dimanche 18 août à 16 h locale à mardi 20 août à 06 h locale :



Un nouveau train de houle de sud-sud-ouest arrive au cours de la journée de dimanche et vient déferler sur les côtes réunionnaises allant de la pointe des aigrettes à la pointe de la table en passant par Saint-Pierre.



Plus énergétique que l'épisode de houle précédent, les périodes peuvent atteindre les 18s. Un pic de 5m (hauteur moyenne) est prévu dans la nuit de dimanche à lundi. Les vagues les plus hautes pourront atteindre 9 à 10m.



Les impacts de la houle à la côte pourraient être accentués par la marée haute, prévue également en milieu de nuit de dimanche à lundi.

Cette vigilance sera réactualisée dimanche matin à 8h locales.