Vigilance forte houle : "Restez prudents malgré l’accalmie", avertit le préfet

Le 13/07/2019 | Par N.P | Lu 581

Malgré l'accalmie, le préfet rappelle à la population de rester vigilante. Une reprise de puissance de la houle est attendue ce dimanche. Le communiqué :

La houle australe prévue par Météo France est arrivée, hier, vendredi 12 juillet, sur les côtes Ouest et Sud de La Réunion, de la Pointe des Galets à la Pointe de la Table en passant par Saint-Pierre. Elle a atteint son pic dans la nuit de vendredi 12 juillet au samedi 13 juillet et devrait perdre son intensité dans la journée de samedi.



Malgré cette accalmie, le préfet de La Réunion appelle à la plus grande prudence : une reprise de puissance de la houle est attendue dès le lendemain, dimanche 14 juillet.



L’arrêté d’interdiction de toute activité nautique (baignade, nautisme, loisirs nautiques…) dans la bande des 300 m du rivage est toujours en vigueur et court jusqu’au mardi 16 juillet à 8 h. Il concerne les communes de Le Port, Saint-Paul, Les Trois-Bassins, Saint-leu, Les Avirons, L’Étang Salé, Saint-Louis, Saint-pierre, Petite île, Saint-Joseph et Saint-Philippe.