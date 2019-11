Vigilance forte houle à compter de mercredi soir

Le 05/11/2019 | Par N.P | Lu 207

Un train de houle de Sud-Sud-Ouest aborde nos côtes demain mercredi 06 novembre en cours de journée. Le pic de houle est prévu atteindre 4m en hauteur moyenne et 7 à 8m en hauteur maximale au cours de la nuit de mercredi à jeudi avec une période de 17 secondes.



Zones concernées : De la Pointe de la Table à la Pointe des Aigrettes en passant par la Pointe au Sel.



Un risque de submersion sur les régions les plus exposées est à prévoir ainsi que de forts courants au niveau des passes. La plus grande prudence est donc recommandée sur le littoral.



Cette houle s'amortit lentement à partir de jeudi 07 novembre après-midi. Cette vigilance sera réactualisée mercredi 06 novembre à 09h locales.