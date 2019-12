Vigilance forte houle samedi

Le 06/12/2019 | Par ludovic.grondin@zinfos974.com | Lu 973

Météo France émet ce vendredi midi un avis de forte houle qui concernera les côtes réunionnaises à compter du samedi 7 décembre 2019 à 04h00 locales.

Un train de houle tardif de Sud-Ouest aborde nos côtes ce vendredi 06 décembre. Le pic de houle peut atteindre 4m en hauteur moyenne et 7 à 8m en hauteur maximale dès la seconde partie de nuit prochaine et surtout en matinée du samedi 07 décembre, en phase avec la marée haute prévue à 09h40 locales (période de 15 à 16 secondes).



Un risque de submersion sur les régions les plus exposées est possible ainsi que de forts courants au niveau des passes. La plus grande prudence est donc recommandée sur le littoral concerné. Cette houle s'amortit graduellement dans l'après-midi du samedi 07 décembre 2019.



La zone concernée va de la Pointe des Galets à la Pointe de la Table en passant par Saint-Pierre.