Vigilance fortes pluies dans le sud-ouest : le préfet appelle à la prudence

Le 21/01/2020 | Par Ville de Saint-Paul | Lu 76

Ne vous déplacez qu’en cas de nécessité.

S’il vous est absolument indispensable de vous déplacer, soyez très prudents, respectez, en particulier, les déviations mises en place.

Ne tentez jamais de franchir, à pied ou en voiture, les ravines et les rivières en crue, ou qui peuvent l’être soudainement, ainsi que les radiers submergés.

Signalez votre départ, votre destination et votre arrivée à vos proches.

Évitez d’entreprendre un sport ou un loisir de pleine nature, ainsi que toute promenade en forêt ou sortie en montagne, sans l’avis d’un professionnel ou d’une personne compétente.

Dans les zones inondables, prenez toutes les précautions nécessaires à la sauvegarde de vos biens face à la montée des eaux, même dans les zones rarement touchées par les inondations.

Prévoyez des moyens d’éclairage de secours et faites une réserve d’eau potable.

Si vous utilisez un dispositif d’assistance médicale (respiratoire ou autre) alimenté par l’électricité, prenez vos précautions en contactant votre établissement de santé ou votre association de prise en charge.

Faites attention à l’eau du robinet : ne pas oublier qu’elle peut rester impropre à la consommation au moins 48h après l’arrêt des pluies.

Dans tous les cas, si la situation de votre domicile l’exige (zone inondable, bordure de ravine,..), préparez-vous à l’évacuation éventuelle de celui-ci.

Facilitez le travail des sauveteurs qui vous proposent une évacuation et soyez attentifs à leurs conseils.

Le préfet de La Réunion tient à appeler l’attention des Réunionnais sur les risques liés à plusieurs épisodes pluvieux attendus au cours de la semaine et dès cette nuit ce lundi 20 janvier 2020. Initialement annoncée dans la zone sud-ouest, la vigilance fortes pluies était étendue dans le reste de l’île à partir du mardi 21 janvier, une heure du matin.Cette succession entraînera des cumuls de pluies importants sur des sols détrempés ce qui pourrait générer des difficultés de circulation et des inondations ponctuelles.Dans un contexte météorologique atypique, trois épisodes pluvieux toucheront notre territoire cette semaine :Le premier épisode pluvieux, lié à la remontée d’un front orageux actif, concernera La Réunion cette nuit. À ce titre Météo France a placé l’ouest et le sud du département en vigilance fortes pluies à compter de mardi 21 janvier 2020 à 4 h.Ce premier épisode pluvieux pourrait être suivi du passage de deux systèmes dépressionnaires en cours de semaine à proximité de La Réunion.Un minimum dépressionnaire en formation à l’Est de Madagascar devrait concerner La Réunion à partir de mercredi.Un deuxième système dépressionnaire, en formation dans le canal du Mozambique, pourrait voir le jour et concerner La Réunion en fin de semaine après avoir traversé Madagascar.Pour ces deux derniers systèmes en formation, Météo France et les services de l’État maintiennent un suivi attentif et invitent la population à se tenir informée de l’évolution de la situation météorologique et des décisions qui pourraient être prises dans le cadre du dispositif Orsec cyclones.Pour rappel, les consignes à la population en cas de fortes pluies :La population est invitée à se tenir informée de l’évolution de la situation météorologique sur le site internet de Météo-France et sur la page Facebook de Météo France et sur celle du Préfet de La Réunion.