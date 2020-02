Vigilance fortes pluies pour le Nord et l'Ouest de l'île

Le 26/02/2020 | Par Amandine Dolphin | Lu 923

Le Nord et l'Ouest de l'île ont été placés en vigilance fortes pluies à 19H30 ce mercredi soir.



"En ce début de nuit, une ligne pluvio-orageuse aborde le département par le Nord-Est; elle s'accompagne de pluies localement fortes à caractère orageux. Les cumuls de pluie pourront localement être conséquents sur les zones Nord et Ouest", indique Météo France.



Des averses soutenues concernent également l'Est, "mais les seuils sur cette zone ne devraient pas être dépassés."



En 3 heures (à 19H), 33mm ont été relevés à Menciol dont 24 mm en 1 heure, 36 mm au Colosse, et 20 mm à Gillot.