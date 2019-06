Vigilance fortes pluies pour les zones Nord, Est et Sud-Est

Le 25/06/2019 | Par N.P | Lu 519

Après une petite accalmie en journée, les pluies se réactivent en soirée sur l'île, indique Météo France qui émet un bulletin de vigilance fortes pluies à compter de 19H.



Ces pluies pourraient prendre, au cours de la nuit, un caractère orageux et concerneront principalement les zones Nord, Est et Sud-Est avec des cumuls localement importants.



Ces cumuls s'ajoutent à ceux déjà enregistrés la nuit dernière. En effet, lors des ces dernières 24h, nous avons déjà relevé des valeurs remarquables pour la saison:



- 214mm à Takamaka, 180mm à Piton Sainte-Rose, 160mm à la Plaine des Palmistes, 136mm au Baril, 103mm à Salazie et 111mm à Bellevue Bras-Panon.



Le risque de fortes pluies diminuent fortement dès le début de matinée du mercredi 26 juin 2019.



Ce bulletin sera réactualisé le mercredi 26 juin 2019 vers 07h30 locales.