Villeneuve-la-Garenne: nouveaux incidents avec la police, quatre interpellations à Aulnay

Des tensions entre habitants des quartiers et forces de l'ordre ont à nouveau éclaté dans la nuit de dimanche à lundi en banlieue parisienne, notamment à Villeneuve-la-Garenne où un accident de moto impliquant la police avait provoqué samedi de premières échauffourées.

Dans cette ville des Hauts-de-Seine, le calme est revenu lundi aux alentours de 01H30 du matin, après une deuxième soirée marquée par des feux de mobilier urbain et des tirs de feux d'artifices en direction des forces de l'ordre, déployées en nombre, a constaté un journaliste de l'AFP.

Selon des riverains, les échauffourées ont commencé vers minuit et ont duré pendant une heure. Les forces de l'ordre dépêchées sur place ont notamment fait usage de gaz lacrymogènes.

Dans le département des Hauts-de-Seine, les forces de l'ordre ont également essuyé dans la nuit des jets de projectiles à Rueil-Malmaison, Suresnes et Gennevilliers, où un total d'une vingtaine de poubelles ont été incendiées, selon des bilans policiers.

Ailleurs en blanlieue parisienne, des incidents sporadiques se sont également produits dans la nuit, comme à Aulnay-sous-Bois (Seine-Saint-Denis), sans qu'un lien ne soit établi avec les faits de Villeneuve-la-Garenne.

Selon une source policière, les forces de l'ordre ont été victimes de plusieurs "guet-apens" dans le quartier des 3.000 d'Aulnay. Véhicules et policiers en intervention ont été la cible de tirs de feux d'artifice transformés en projectiles. Quatre agresseurs présumés ont été arrêtés, selon cette même source.

A 02H00 du matin, des feux de poubelles brûlaient encore, mais le calme était revenu, a constaté une journaliste de l'AFP.

Sur l'ensemble de l'Ile-de-France, une quinzaine de voitures et une cinquantaine de poubelles ont été incendiées et un total de sept personnes ont été interpellées par la police, pour des violences urbaines.

Samedi soir, à Villeneuve-la-Garenne, un homme de 30 ans avait été grièvement blessé à la jambe après avoir percuté la porte ouverte d'une voiture de police banalisée, dans des circonstances encore troubles.

Du côté des autorités, on assure que les policiers ont ouvert la portière pour procéder au contrôle du jeune homme qui roulait à vive allure et sans casque et aurait manqué de renverser l'un d'eux avant de percuter leur voiture.

Selon des vidéos publiées sur Twitter juste après les faits, des habitants ont affirmé que la portière avait été délibérément ouverte pour stopper le motard.

Victime d'une fracture de la jambe gauche, le motard a été opéré avec succès dimanche et entend porter plainte lundi contre les forces de l'ordre, ont indiqué à l'AFP sa famille et son avocat.

Après l'accident, des échauffourées avaient éclaté entre les forces de l'ordre et une cinquantaine de personnes, selon la préfecture de police de Paris.

Le parquet de Nanterre a ouvert une enquête sur "l'ensemble des faits de l'accident" et sur les faits d'outrages et menaces de mort sur les policiers, a précisé le parquet.

