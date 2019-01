Viol durant la nuit du Nouvel an : Un homme placé en garde à vue

Le 04/01/2019 | Par N.P

Hier matin, un homme a été interpellé et placé en garde à vue, soupçonné d’être l’auteur du viol survenu la nuit du Nouvel an . L’homme d’une quarantaine d’années, présent à la même soirée, nie les faits, indique le Quotidien.Des faits qui se sont produits vers 5h du matin à Ste-Marie. Alors que la victime s’était installée dans une voiture pour se reposer, la jeune femme a été réveillée sentant qu’elle était pénétrée. Les gendarmes l’avaient trouvé dans un profond état de choc.Toujours selon les informations du journal, une confrontation entre agresseur présumé et victime est prévue ce vendredi.