Viol en sortie de boîte de nuit : Le portier l'attire dans un guet-apens

Le 26/06/2019 | Par NP | Lu 111

Un homme de 43 ans se trouvait hier devant la chambre de l’instruction dans l’espoir de retrouver la liberté. Il est accusé d’avoir violé une jeune femme.



Les faits se sont produits en février 2018. La jeune femme sort d’une boîte de nuit de St-Pierre et est invitée par un portier au Tampon sous le prétexte de poursuivre la fête, relate le JIR.



Sur place, pas de fête, juste le portier et le propriétaire. Les deux hommes lui font boire à son insu un cocktail de vodka, d’ecstasy et d’antidépresseur avant de la violer.



L’ADN du quadragénaire et du portier a été retrouvé sur la victime lors de l’examen médico-légal.



Hier, l’homme de 43 ans a continué de nier les faits. Le parquet a plaidé le maintien en détention le temps de l’instruction. La réponse de la justice est attendue pour ce jeudi.