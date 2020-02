La deuxième hôtesse déposera plainte avant de la retirer quelques jours plus tard. Selon nos informations, le pilote et le steward sont sortis de garde à vue hier soir à 21h50. Selon toute vraisemblance, il n'y aura aucune poursuite COMME CEST BIZARE

2. Modeste le 11/02/2020 10:37



ah les vapeurs de l'alcool.....on s'imagine, on fait et après on oublie qu'on était d'accord..... à non pas du tout mais au juste on a fait quoi....! c'est connu l'abus d'alcool est dangereux pour la santé!