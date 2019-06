Violence conjugale: un coup de poing, 1 an ferme !

Le 27/06/2019

Une affaire de violence conjugale, une de trop, était jugée dans le cadre de la comparution immédiate ce mercredi. Un couple, de sortie le soir de la fête de la musique, finit en boîte de nuit non loin du Carré Cathédrale. Ils ont bu tous les deux plus que de raison et vers 4h30 du matin le 22 juin dernier, la jeune femme est victime d'un coup de poing dans la boîte alors qu'elle sortait des toilettes. Elle aura une ITT de 15 jours au vu de l'importance de l'oedème.



Ce dont elle se souvient alors qu'il était fortement alcoolisé, c'est que son compagnon l'avait tirée deux fois par la veste pour partir alors qu'elle sortait des toilettes. S'étant rebellée la deuxième fois, elle a reçu un coup de poing à l'oeil droit. Elle ira déposer plainte le 24 juin pour violences, s'appuyant sur un texto que son compagnon lui a envoyé pour s'excuser de l'avoir frappée.



S'il ne nie pas les faits, il explique ne pas se souvenir compte tenu de son état. Concernant le texto, il dit l'avoir envoyé après que sa compagne l’ait harcelé, lui répétant sans cesse qu'il était l'auteur du coup. Fort de 5 mentions sur son casier judiciaire, dont certaines pour violences sur sa compagne, une peine de 6 mois avec maintien en détention, plus la révocation intégrale de 6 mois d'un sursis précédent - alors qu'il est en état de récidive - a été requise par la procureure.



Si la défense a mis en avant une absence totale de preuve et un dossier vide, le président a suivi les réquisitions du parquet, envoyant ainsi le prévenu, 1 an à Domenjod pour l'intégrale de son oeuvre.