Violences conjugales : Le multirécidiviste accusé de viol redemande sa mise en liberté

Le 19/11/2019 | Par Soe Hitchon - soe.hitchon@zinfos974.com | Lu 398

Violences sur conjoint, menaces, vol aggravé et conduite sous l’empire d’un état alcoolique. Voilà les raisons de ses multiples condamnations depuis 2001. Placé en détention provisoire depuis février et mis en examen pour violences sur conjoint, menaces et viol, le quadragénaire tente à nouveau de se faire libérer. Sa demande de mise en liberté date du 25 octobre et a été rejetée. Son avocat avait donc décidé de faire appel.



Mais au vu de son casier judiciaire, les témoignages et les faits qui lui sont reprochés, difficile pour la chambre d’instruction de le placer sous simple contrôle judiciaire. Le 2 janvier, il est en effet accusé par son ex-compagne de l’avoir violentée et violée à plusieurs reprises. En couple avec le prévenu depuis 19 ans, puis avec une rupture pendant 10 ans et à nouveau en concubinage pendant 7 ans, elle affirme n’avoir rien dit auparavant, de peur qu’il ne mette à exécution ses menaces. Il aurait notamment menacé d’enterrer sa compagne et leur bébé. Mais une gifle devant sa famille lors d’un mariage en décembre aurait poussé la victime à bout. Les certificats médicaux confirment les violences, ainsi que les témoignages, notamment de la fille aînée qui décrit des violences sur sa mère, mais également sur le bébé.



"C’est quand je bois", affirme-t-il, en avouant des gifles et le harcèlement téléphonique – plus de 800 appels en trois mois –, mais non les viols. "Elle ne disait pas non, donc ce n’était pas un viol", ajoute-t-il.



Reconnu comme alcoolique par l’expert psychiatre, le détenu affirme être soigné et souhaite être embauché en tant que conducteur de camion. Un emploi que la présidente de la chambre d’instruction trouve inquiétant, tout de même. Il n’en est donc pas question pour le moment, car il reste en prison en attendant son procès.