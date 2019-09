Violences et viols sur ses 10 enfants: Le père mis en examen et écroué

Le 28/09/2019 | Par Charline Bakowski | Lu 1250

Après avoir été en garde à vue depuis mercredi, [un père de famille était déféré ce vendredi pour avoir commis des faits horribles et sordides sur ses dix enfants,]urlblank:https://www.zinfos974.com/Un-pere-de-famille-soupconne-de-maltraitances-et-de-viol-sur-ses-10-enfants_a144720.html entre 2004 et 2018.



Maltraitances, attouchements sexuels, viols, les enfants témoignent tour à tour de ce qu'ils ont pu subir au cours de ces années. Ces derniers, âgés de 2 à 16 ans, ont tous été placés en famille d'accueil suite aux signalements par les services sociaux.



A seulement 39 ans, le père a été mis en examen et écroué ce vendredi pour 28 faits commis au cours de ces 14 années sur ses 10 enfants. Bien qu'il nie encore tout en bloc, il a donc été placé en détention provisoire à Domenjod.



La femme de ce jeune couple originaire de La Source à Saint-Denis est de nouveau enceinte. Reste à savoir si elle ne reproduira pas les mêmes gestes sur ce nouveau-né...