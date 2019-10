Violences urbaines Chaudron: Des émeutiers jugés ce lundi

Le 27/10/2019 | Par Charline Bakowski | Lu 1066

Alors que le Président de la République venait tout juste de quitter notre île, vendredi soir, de nombreuses échauffourées ont éclaté dans plusieurs quartiers de l'île. Au Port, à la Rivière des Galets, mais aussi dans le quartier du Chaudron, à Saint-Denis.



Les deux suspects, accusés de jets de galets jeudi à la Rivière des Galets, ont été interceptés dès le lendemain, placés en garde à vue et présentés devant le Procureur de la République.



Pour rappel, dans la nuit de vendredi à samedi, une vingtaine de voitures avaient été brûlées à la Rivière des Galets et le Jumbo Score du Chaudron victime d'une tentative de pillage. Les casseurs avaient tout de même réussi à pénétrer dans la boulangerie adjacente pour se servir, mais les forces de l'ordre étaint arrivées à temps. Une banque avait également été vandalisée. Une voiture de la concession Volkswagen avait été brûlée, ainsi que plusieurs autres dans le quartier.



Quatre autres émeutiers auront également affaire avec la justice et passeront devant le tribunal correctionnel ce lundi. Selon nos confrères du Quotidien, trois d'entre eux auraient participé au cambriolage de la poste du Moufia. Quant au dernier, il aurait lancé des projectiles sur les forces de l'ordre.