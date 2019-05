Violent en sortant de garde à vue, il frappe sa femme enceinte et écope de 18 mois de prison

Le 11/05/2019 | Par Charline Bakowski | Lu 226

Ayant a pu ressortir libre de garde à vue, l'homme aurait un peu trop arrosé cette bonne nouvelle... Il n'a regagné le foyer familial qu'aux alentours de 23h30, alors qu'il avait quitté les locaux de la gendarmerie de Saint-Louis vers 6 heures du matin.



Une fois arrivé chez lui, le Saint-Louisien frappe sa femme, sans raison aucune, alors qu'elle est enceinte et sur le point d'accoucher. Elle serait également porteuse d'un handicap physique, comme le précise le JIR. Le tout sous les yeux innocents de leurs deux autres marmailles.



A la barre, l'homme ne nie pas. Il déclare même qu'il ne veut juste plus entendre parler "d'elle". La victime n'est d'ailleurs pas présente à l'audience, hospitalisée pour surveiller de près sa grossesse.



Avec quatorze mentions à son casier judiciaire déjà, l'homme pouvait difficilement passer entre les mailles du filet. Le Procureur demande ainsi deux ans de prison ferme. Mais l'homme écope d'un an, auquel se sont finalement ajoutés six mois supplémentaires pour "révocation d'un sursis antérieur", précise le JIR.