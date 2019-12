Virginie Allali : relever les défis de la vie!

Le 03/12/2019 | Par Chloé Grondin | Lu 252

Cette femme, cette mère sait ce qu'elle veut... Une volonté de fer qui lui permet de se lancer des défis mais aussi de relever ceux que la vie lui a imposés.



Photos : Yks Yakusa - Studio974

Qui est Virginie Allali ? Née en métropole, ses origines sont réunionnaises pour partie: son papa est créole chinois et sa maman zoreil. Avec son mari, elle a choisi de quitter la métropole, avec leur quatre enfants afin de revenir à ses racines pour s'établir à Saint-Benoît.Une femme forte qui se définit ainsi : " je suis une personne très speed, mon cerveau est en permanence en ébullition, d'ailleurs je dors 5h maximum par nuit. J'ai toujours quelque chose à faire. Sinon j'adore partir en week-end et aller à la plage car c'est la seule chose qui me détende. Je ne travaille pas." Elle tempère " Enfin, j'ai déjà beaucoup à faire chez moi, j'adore cuisiner ".Virginie est en fait fort occupée; elle a un un enfant handicapé à la maison LIRE LA SUITE ICI