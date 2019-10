Visite Présidentielle: La CGTR Finances Publiques en grève le 24 octobre

Le 16/10/2019 | Par Zinfos 974 | Lu 140

Depuis des mois les salariés et leurs organisations syndicales se mobilisent pour s'opposer aux funestes réformes du gouvernement : Code du travail, retraites, assurance chômage, services et emplois publics... Tous les acquis sociaux passent sous le rouleau compresseur de l'ultralibéralisme macronien.



A la DGFiP, et notamment à la DRFiP de La Réunion, les agents et leur intersyndicale CGTR - Solidaires Finances publiques sont vent debout contre le plan DARMANIN qui va réduire à une peau de chagrin le service public financier de proximité, au détriment des personnels et de la population toute entière.



La venue à La Réunion du Président Macron du 23 au 25 octobre est une occasion unique pour exprimer tous ensemble notre colère face aux multiples régressions sociales.



L'intersyndicale de La Réunion CFDT, CFTC, CGTR, FO, FSU, Saiper, Solidaires et UNSA a déposé un préavis de grève pour la journée du 24 octobre 2019. Elle appelle tous les salariés, du public et du privé, et l'ensemble de la population à manifester le 24 octobre à Saint-Denis.



La CGTR-Finances publiques appelle les agents de la DRFiP de La Réunion à faire grève le 24 octobre et à se rassembler massivement à partir de 9h30 au Jardin de l'Etat, défilé jusqu'à la préfecture. "Pour fair entendre notre voix et notre colère au Président de la République, pour le retrait du plan DARMANIN."