Visite au Département et à la MDPH de Sophie CLUZEL Secrétaire d’Etat chargée des personnes handicapées

Le 23/08/2019 | Par Département de La Réunion | Lu 100

Sophie CLUZEL, secrétaire d’Etat en charge des personnes handicapées, a participé à un déjeuner de travail au Conseil Départemental de La Réunion avec les élus de la collectivité et des représentants associatifs membres de la Commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées (CDAPH) et de la Maison Départementale des Personnes Handicapées (MDPH).



La visite officielle s'est poursuivie dans les locaux de la MDPH pour une table ronde avec les professionnels de l'établissement et une permanence citoyenne (réception du public).