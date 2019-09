Visite de l’établissement d’accueil de jeunes enfants à l’Éperon

Le 27/09/2019

Soya, voici le nom de la structure, de type crèche, destinée à accueillir les marmailles de Saint-Paul, à l’Éperon plus exactement. À l’occasion d’une visite organisée le mercredi 25 septembre 2019, le public découvrait plus en détail l’offre de service proposée et les locaux tout neufs où se dérouleront les activités et les temps de repos.L’établissement de 1 232m² se situe dans le quartier de l’Éperon, dans la ZAC Champs de Merles. La commune a mis le foncier à disposition et la CAF a apporté une aide financière à l’investissement.La crèche accueille 60 enfants âgés de 2 mois à 6 ans en accueil régulier et/ou occasionnel ou d’urgence et les enfants porteurs de handicap pour une amplitude d’ouverture journalière de 10 heures.Les enfants sont accueillis au sein de trois sections : une de quinze « bébés », une de trente « moyens » et une autre de quinze « grands » réparties chacune en deux unités d’accueil, disposant d’un espace d’éveil, de salles de sommeil, de salles de soins change et de rangement et de matériel adapté.Un atrium permet aux parents de prendre le temps pour la séparation et d’échanger avec les équipes ou avec les autres parents. Un espace ludique propice au jeu symbolique favorise les explorations de chaque enfant et une salle de lecture accompagne l’enfant dans l’imaginaire. Enfin, les enfants disposent d’un espace de jeux extérieurs de 180 m².