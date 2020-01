Visite du Ministre de l’environnement, de la gestion des déchets et du changement climatique de Maurice à La Réunion

Le 31/01/2020 | Par La Réunion Positive | Lu 74

COOPÉRATION RÉGIONALE : GESTION DES DÉCHETS ET ÉCONOMIE CIRCULAIRE EN MILIEU INSULAIRE, DÉFIS ET SOLUTIONS

La Réunion a accueilli cette semaine le Ministre mauricien de l’environnement, de la gestion des déchets et du changement climatique, son excellence Kavydass RAMANO. À travers une coopération sur le développement durable (énergie, agriculture durable, économie circulaire, construction durable, préservation de la biodiversité...), les territoires de La Réunion et de Maurice souhaitent mener des actions communes sur la transition écologique. Objectif : en tant que territoire insulaire, partager les actions et les défis liés à la gestion des déchets. Une occasion pour La Réunion de faire rayonner son expertise en matière de développement durable.



À cette occasion, la collectivité représentée par Nathalie NOËL, conseillère régionale déléguée à l’économie circulaire, a présenté à la délégation Mauricienne, le Plan Régional de Gestion des Déchets (PRGD) et sa démarche « zéro déchet » lors d'une table ronde technique.

La Collectivité, qui soutient l’économie circulaire pour La Réunion, propose aux Mauriciens un panorama des actions menées sur le territoire en partenariat avec les institutionnels et le monde économique/ associatif. L’occasion de démontrer qu’il s’agit bien d’une économie créatrice d’activité et d’emplois, un modèle vertueux à construire pour La Réunion grâce à une véritable appropriation collective. Objectifs : réduire nos déchets pour mieux consommer, recycler nos déchets pour réduire l’enfouissement et éviter l’installation irréversible d’une usine d’incinération, développer de nouvelles filières et ainsi favoriser l’emploi, changer les mentalités.



La Région a également partagé avec les représentants de Maurice le projet d’inscription du chemin des baleines au Patrimoine Mondial de l’UNESCO, et la création d'une agence régionale de la biodiversité afin de renforcer la coopération sur la préservation de la biodiversité.





Zoom sur le programme des visites de terrain:



> Mercredi 29 janvier :

- 14h00 : visite du centre de tri CYCLEA au Port

- 15h00 : visite de l’usine de valorisation pneumatique SOLYVAL au Port

- 16h00 : visite du centre véhicule hors d’usage au Port

- 16h45 : visite de la plateforme de gestion des déchets BTP VALORUN



> Jeudi 30 janvier :

- 09h30 : visite de la déchetterie de Grand Canal à Saint-André

- 10h15 : visite RVE à Saint-André

- 11h30 : visite du centre de valorisation multifilières d’INOVEST à Sainte-Suzanne

- 14h15 : visite du centre de déchets verts et encombrants de la Jamaïque