2. miro le 09/09/2019 16:55



bravo à ces courageux chrétiens. Le déplacement à l'ile Maurice a un certain coût qui est assumé allègrement par ces mêmes réunionnais qui bénéficient de LADOM. Ce n'est pas la même chose me direz vous ! .... mais en attendant, pour aller à l'ile Maurice leur argent personnel est mis en oeuvre, ... pour se rendre en France métropolitaine, ces mêmes personnes usent et abusent des sous que leur donne le conseil régional de la Réunion. Je dis clairement : LADOM pour tous ..... ou pour personne. .... il n'y a pas d'autre alternative !