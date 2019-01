Visite du Président du Conseil départemental à Saint-Louis

Le 18/01/2019 | Par N.P | Lu 114

La ville de Saint-Louis a reçu la visite de Cyrille Melchior, président du Département. Le communiqué de la municipalité suite à cette visite :

Le maire de Saint-Louis et les conseillers départementaux de la ville ont reçu, en compagnie de la première adjointe et de l’élu délégué aux routes, le président du département et son équipe dans le but d’assurer le suivi des différents dossiers concernés par la convention et le pacte de solidarité territoriale signés dans le courant de l’année 2018.



Sur la question des routes, le dimensionnement des ravines Éverine, Casimir et bras Pierrot debutera, comme prévu, dès cette année. Grâce à ces travaux, la circulation sera améliorée dans ces secteurs et l’accès des enfants à l’école Jean Hoarau sera facilité. Toujours dans le domaine routier, la réfection du radier des Trois Ravines a également été évoquée et chaque partie a convenu qu’un coup d’accélérateur sera donné pour améliorer le cadre de vie de la population du quartier mais plus largement l’accès à Saint Louis.



Les deux collectivités ont également abordé les travaux liés au programme de rénovation urbaine sur le quartier du Gol. Une convention sera mise en place pour permettre la participation financière du département sur des projets liés aux enjeux départementaux, comme l’accès au collège du Gol. La ville a aussi sollicité l’accompagnement du département sur l’aménagement d’une coulée verte reliant l’étang du Gol aux Makes en passant par Maison Rouge. L’aménagement de ce sentier, à vocation touristique et sportif, sera étudié par le département qui a acté d’ores et déjà le co-financement des études et qui associera la ville sur l’appel à projets lancé sur l’espace naturel sensible lui appartenant.



La construction d’un centre de secours sur le secteur de Gol les hauts a, lui aussi, été acté et fera l’objet d’une nouvelle rencontre de lancement dans le but de favoriser l’accès aux secours des populations les plus éloignées.



Enfin, sur le sujet social dont le département est chef de file, le CCAS a présenté l’ensemble des projets en cours et l’accent a été mis sur l’amélioration de l’habitat ainsi que l’accès aux droits et à l’information des publics les plus fragiles. Sur tous ces sujets, la ville pourra compter sur le soutien du département.



Des réunions techniques de coordination régulières se tiendront entre les administrations des deux collectivités pour faire avancer ces dossiers à fort intérêt pour la population de saint Louis et de La Rivière.



Patrick MALET

Maire de Saint-Louis