Visite du centre de tri du Port et du site d’enfouissement de Pierrefonds ce mercredi 6 mars

Le 06/03/2019 | Par TCO | Lu 85

Participants du Défi Zéro Déchet dans l’Ouest, voilà une immersion concrète dans le contexte… Ce mercredi 6 mars, vous aurez l’occasion d’observer et de prendre conscience de la façon dont sont gérés nos déchets sur l’île de La Réunion, à travers deux visites : le centre de tri situé sur Le Port et le site d’enfouissement de Pierrefonds.

Le saviez-vous ?

Le site d’enfouissement de Pierrefonds existe depuis 1987 et stocke plus de 2 millions de tonnes de déchets dans ses alvéoles.Géré par le syndicat mixte de traitement de déchets Ileva Réunion , qui regroupe le TCO , la Civis , et la Casud , il est l’unique zone d’accueil pour les déchets des deux micro-régions sud et ouest.