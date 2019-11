Visite préfectorale de la ZAE Les Palmiers et de la recyclerie de la Plaine des Cafres

Le 21/11/2019

Le jeudi 14 novembre 2019, le Préfet de La Réunion, Jacques Billant, s’est rendu sur la Zone d’Activités Economiques (ZAE) Les Palmiers à Trois-Mares pour la signature des 4 premiers contrats de réservation de baux à construction. Ils ont été signés par le Préfet, le Président de la CASUD, le 1 er Vice-président de la Région et 4 chefs d’entreprises éligibles aux parcelles FEDER.



Ces contrats concernent des entreprises exerçantes dans les domaines suivants :

- production de rideaux métalliques,

- construction de maisons en kit,

- froid industriel,

- travaux de maçonnerie.



ZAE Les Palmiers :

- 11 hectares (extension de la ZAE actuelle)

- Coût du projet : 11 millions d’euros dont 1.5 millions d’euros de subventions européennes -fonds FEDER -

- 50 parcelles pour accueillir les entreprises

- 60 000 m² de parcelles FEDER réservées aux baux à construction (5€ du m² par an sur 26 ans)



Le Préfet avait préalablement, visité en compagnie du Président de la CASUD, d’élus communautaires et du directeur de Pôle Emploi du Tampon la Recyclerie de la Plaine des Cafres, dédiée à la récupération et à la valorisation des tissus, de la laine péï et de l’électroménager hors d’usage.