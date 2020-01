"Vive la pollution gratuite !"

Le 20/01/2020 | Par Nicolas Payet

Nombreux sont les zinfonautes à nous faire parvenir des clichés, pour pousser un coup de gueule.



Un premier affirme que plusieurs voitures qui ne roulent pas, sans roues ou sous une bâche, et qui stagnent sur le parking de la SHLMR à la Chatoire, au Tampon.



Un second pointe du doigt un bac installé dans un local à poubelles, pour récupérer les huiles usagées d’un restaurant, abandonné sur le front de mer de Saint-Pierre. Il déplore des odeurs de friture jour et nuit. "C’est une honte band cochon et vive la pollution gratuite!", déclare-t-il.