Voeux à la presse d'Ibrahim Patel : Après la baisse de la dotation d'Etat, la CCI mise sur l'immobilier

Le 20/01/2020 | Par Pierrot Dupuy | Lu 97

Tous les chefs de service et les principaux élus de la Chambre de Commerce avaient effectué le déplacement ce matin, à l'occasion de la présentation des voeux du président Ibrahim Patel à la presse.

Le président Patel était fier ce matin de présenter le bilan très positif de l'action de la CCIR en 2019 et surtout les nombreux projets qui vont démarrer en 2020.



Côté bilan, La Réunion comptait en 2019 39.545 entreprises, soit une hausse de 1% par rapport à l'année précédente : 13.749 dans le commerce (+2%), 18.456 dans les services (+1%) et 7.340 dans l'industrie (-1%).



Les 20.504 petits commerces de moins de 300 m2 représentent une surface de 470.000 m2, soit le triple de celle des grandes surfaces.



73% des entreprises à La Réunion ne comptent aucun salarié



Autres chiffres très intéressants : sur ces presque 40.000 entreprises, 73% ne comptent aucun salarié, presque 22,5% de 1 à 5 salariés, environ 4% 6 à 10 salariés et seulement 0,5% plus de 40 salariés.



Puisqu'on en est à parler chiffres, la santé financière de la CCIR est très bonne avec un résultat d'exploitation de 450.000 €, un résultat de l'exercice de 7,5 millions, une capacité d'autofinancement de 1,2 million, un fonds de roulement depresque 34 millions et une trésorerie de plus de 29 millions. Dans laquelle la vente des parcelles de la ZIC du Port n'entre que pour 6,7 millions.



Chaque service a présenté son bilan. Nous retiendrons qu'un gros effort a été fait à l'international et que l'EGC est l'école la moins chère du marché avec des frais d'inscription de 2.200 €, bien inférieurs à la moyenne de 5.000 des autres écoles au niveau national, grâce à la prise en charge de la différence par la Région.