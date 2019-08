Voie express du Tampon: Réunion publique du 31 juillet 2019

Le 01/08/2019 | Par CASUD | Lu 184

Ce 31 Juillet 2019 à 16h30, s’est tenue au siège de la CASUD la première réunion publique d’information et d’échanges sur le projet de la future Voie Express du Tampon.



Cette réunion s’inscrit dans le processus de concertation préalable qui vise à entendre la population sur ce projet structurant.



Une cinquantaine de personnes y ont participé : les riverains directement concernés par le projet, mais aussi les usagers de la route confrontés aux difficultés de circulation, ont pu interroger les services de la CASUD.



Durant près de 3h, chacun a pu s’exprimer, tant sur le tracé de la nouvelle route que sur ses implications, et des réponses ont été apportées par les services de la SPL MARAINA et de la CASUD.



Pour rappel, la Voie Express (dont le coût de l’investissement est de 54 millions d’euros) s’étendra sur 5 km entre le rond-point des Azalées et le 14 ème km. Elle permettra de faciliter les déplacements et de créer une dynamique de développement en reliant efficacement le centre-ville, la Châtoire et Trois-Mares, en passant par Florilège, le Pôle santé, la nouvelle gare routière de la Châtoire, et l’Université.



La réalisation d’un pont de 22m, sans pile, permettra de franchir la Ravine Blanche pour joindre les rues du Docteur Ignace Hoareau et Benjamin Hoareau. Le début de la réalisation de ce tronçon prioritaire est prévu pour la fin 2019 et il sera livré courant 2020.



L’objectif principal de cette voie express est de faire face aux difficultés liées aux embouteillages à l’entrée de la ville et au niveau des artères principales de l’agglomération.



Soucieuse de sa bonne intégration écologique, elle facilitera la desserte en transport en commun avec la création de deux voies réservées aux bus garantissant un haut niveau de service (rapidité, fiabilité, fréquence,…).



Une voie verte, dédiée aux vélos et aux piétons, sera réalisée sur une large partie du tracé, afin de permettre à tous les usagers de circuler en toute sécurité, au sein d’un espace agréable et protégé.



Les aménagements paysagers et la végétalisation permettront également de limiter le risque d’inondation en entrainant le ruissellement des eaux vers la Ravine Blanche.



La Voie Express (livraison prévue pour 2022), c’est la solution efficace pour mieux circuler, c’est une ambition au service de tous les habitants.



Durant la réunion publique, l’ensemble des thématiques a pu être abordées, notamment celle de l’impact du projet sur les terrains. Il a été rappelé que seules 4 propriétés bâties seront affectées, dont 2 sont habitées, et que 40 autres parcelles privées ne seront que partiellement concernées.



A l’issue de la réunion des contacts ont été établis pour qu’une étude personnalisée de chaque situation soit examinée. Les négociations seront menées afin de privilégier les solutions amiables.