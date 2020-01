Voile: Clôture du Run Kréolia 2020

Le 06/01/2020 | Par Nicolas Payet | Lu 107

Clap de fin pour le Run Kréolia 2020. Cette compétition de voile, qui s'est déroulée tout au long du weekend, a vu la victoire des duos Morgan Lagravière / Gabriel Jean Albert en F18 et de Xavier Boyer / Mathys Auffret en 16 pieds. La remise des prix officielle aura lieu le samedi 11 janvier prochain à la base nautique de Saint-Gilles.



Le départ de la première course s’est fait au nord de l’embouchure de la Rivière des Galets avec une bouée sous le vent à la pointe du Port et une arrivée à la tonne en baie de Saint-Paul pour les F18 et un parcours direct Le Port/la tonne pour les 16 pieds. Cette première manche de la journée a mis à rude épreuve les nerfs des coureurs : vent instable, capricieux, plus de vent puis ce dernier s’est enfin orienté Nord à l’entrée de la baie de Saint-Paul, permettant de terminer la course sous spi et à vive allure.



En F18, après une option à la terre alors que certains navigateurs choisissent le large, Noé Delpech/ Amélie Riou remportent l’étape haut la main, suivis par Morgan Lagravière / Gabriel Jean Albert, et par Mayeul Dalleau / Jules Delpech. Du côté des 16 pieds, Noé Cantaloube / Lorenzo Palazzi prennent une option centre dans la baie et terminent en tête, suivis par Xavier Boyer / Mathys Auffret et Thomas Descamps / Laurent Postaire.



La deuxième manche s’est déroulée autour d’un parcours "banane" dans un vent de Nord de 10-12 nœuds en baie de Saint-Paul, rendant la manche beaucoup plus dynamique, active et physique. Les 16 pieds et F18 se sont élancés en même temps dans la course, profitant de cet air tant attendu. En 16 pieds, Xavier Boyer (le père) / Mathys Auffret remportent la victoire, suivi par Henri Filain / Tom Boyer (le fils), Thomas Descamps / Laurent Postaire et Delphine (la mère) / Armelle Denoize. En F18, le trio de tête sur cette manche se compose de 1 : Julien Moutarde / Olivier Morel, 2 : Noé Delpech / Amélie Riou, 3 : Morgan Lagravière / Gabriel Jean Albert.



Après une tentative avortée de lancer une nouvelle manche en baie de Saint-Paul, et ce pour cause de vent de nouveau aux abonnés absents, l’équipée du Round Kréolia a dû se replier devant Boucan Canot pour lancer la dernière manche de la journée en direction du port de Saint-Gilles. Les F18 et les 16 pieds ont pu prendre un départ décalé et profiter d’un vent de Sud léger, mais tout de même présent.



Sur ce dernier raid du Run Kréolia, Henri Filain / Tom Boyer tirent leur épingle du jeu en terminant largement à la première place, suivi par Xavier Boyer / Mathys Auffret et Noé Cantaloube / Lorenzo Palazzi. En F18, après une lutte acharnée et une tactique impeccable, Morgan Lagravière / Gabriel Jean Albert s’imposent et gagnent la manche suivi, par Fabrice Garsault / Maxime Lucas et par Julien Moutarde / Olivier Morel qui souffle la 3e place à Mayeul Dalleau / Jules Delpech sur la ligne d’arrivée.



L’édition 2020 de la Run Kréolia prend donc fin avec la victoire finale en F18 de Morgan Lagravière / Gabriel Jean Albert et en 16 pieds, de Xavier Boyer / Mathys Auffret. Cette année, la météo n’aura pas laissé de répits aux voileux et à l’organisation : le ciel les arrosant copieusement et Eole jouant avec leur patience sur chacune des 9 manches concourues. Tous ont tenu bon, tout comme le comité de course sans qu’aucune journée ne soit reportée.