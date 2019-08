Voiture volée, plaques changées, le jeune conducteur est également auteur d'un cambriolage

Le 25/08/2019 | Par Charline Bakowski | Lu 807

Lors d'un contrôle routier vendredi, la BAC a mis la main sur un conducteur suspect. Et ce n'était sans compter le véhicule en lui-même... Les plaques d'immatriculation ont été changées et volées sur une voiture à Saint-Leu quelques jours plus tôt. La voiture, quant à elle, aurait été volée au mois de juin à Saint-Denis.



Les policiers ont également découvert deux tablettes numériques à l'intérieur du véhicule. Elles sont issues d'un cambriolage qui a récemment eu lieu à la Montagne, comme le précise nos confrères du JIR.



A seulement 19 ans, l'auteur des faits est déjà connu pour de multiples vols avec effraction. Le jeune homme a donc été interpellé et devrait être jugé demain en comparution immédiate.