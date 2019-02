Vol annulé 14 jours avant : La compagnie ne vous doit rien

Le 28/02/2019 | Par Charlotte Molina | Lu 199

C’est la fâcheuse découverte faite par Alexis et sa famille : une compagnie aérienne peut très bien annuler un vol, vous placer sur un autre, et ne pas vous dédommager à partir du moment où elle vous en informe au moins deux semaines avant la date du décollage. Pourtant ces changements ne sont pas sans conséquences : Alexis a dû mettre la main au portefeuille. Il raconte.

Alexis et sa femme avaient tout prévu sauf ça. Ils achètent les billets d’avion des mois plus tôt, réservent une voiture à Paris dans le but de profiter au maximum de leurs deux petites semaines de vacances. Mais voilà, un voyage ne dépend pas que de la bonne volonté des passagers.



Le 15 février dernier, alors que son épouse est obligée de se rendre à nouveau à l’agence French Bee de l’aéroport Roland Garros pour finaliser l’achat des billets d’avion de leurs deux enfants en bas âge, on lui indique que leur vol prévu le 29 mars a tout simplement été annulé.



La famille a été recasée dans un autre avion qui devait partir le lendemain. La famille refuse. Hors de question pour nos voyageurs qui ne veulent pas perdre un seul jour de vacances. On leur propose alors un vol la veille, le 28 au soir, pour une arrivée à Paris le lendemain matin.



Seul hic, Alexis a déjà loué une voiture à sa descente d'avion à Paris. Une voiture qui ne sera disponible qu’à 17h ce jour-là. Mais en l’absence d’autres options, le père de famille se résout à payer 100 euros supplémentaires auprès de l'agence de location pour récupérer le véhicule un peu plus tôt.



Les frais supplémentaires ne sont pas du ressort de la compagnie



"C’est injuste quelque part, moi je n’ai rien fait et pourtant je dois dépenser 100 euros de plus", déplore le passager.



Le Saint-Pierrois a bien tenté d’obtenir un geste commercial de la part de la compagnie, sans succès. Car si le passager a été informé au moins 14 jours avant son départ de l’annulation du vol, il ne peut faire l’objet d’une indemnisation, comme l’a indiqué French Bee dans sa réponse. La location d’un véhicule relève ensuite de l’organisation personnelle du voyage, et non pas de la responsabilité de la compagnie.



"C’est une compagnie low-cost, et je ne m’attendais pas au service d’une compagnie standard, mais je m’attendais quand même à un minimum…", raconte-t-il quelque peu exaspéré, non seulement par le report de date mais aussi par les 3 allers-retours Saint-Pierre/Saint-Denis pour régler les couacs sur l'enregistrement des enfants. "Tout cela nous revient à 100 euros de plus, mais je pense à ceux qui ont réservé des logements ou qui devaient prendre une correspondance !"