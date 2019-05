Vol retardé puis annulé entre la métropole et Mayotte pour Air austral

4. Igard PAZOT le 07/05/2019 16:00



le plus marrant dans cette histoire c'est de voir le responsable service cliente de air austral se vanter d'avoir l'illustre BEBE dans un avions en partance vers mayotte, mais incapable de répondre a ce genre de question :') :)... Alors monsieur le responsable? la colère des clients? on en fait quoi? on se la met derrière l'oreille et on fait l'autruche... ha chouette, mercie mr le responsable clientèle...



pour les curieux:



https://www.linkedin.com/feed/update/urn:li:activity:6526674373716250624