Volcan: Des fontaines de lave de moins de 30m de haut et des coulées bien actives

Le 11/06/2019 | Par N.P | Lu 251

L’éruption débutée ce mardi 11 juin à 06h35 se poursuit.



Les scientifiques de l'Observatoire volcanologique du Piton de la Fournaise ont effectué un survol vers 9h30 ce matin. " Au moins quatre fissures éruptives se sont ouvertes sur la pente externe Sud- Sud-Est du cratère Dolomieu".



Une couverture nuageuse recouvrait une partie du site et "n’a pas permis de voir la présence d’autres évents notamment à plus basse altitude, ni de localiser le front de coulées".



"Des fontaines de lave de moins de 30m de haut et des coulées de lave bien actives s’échappaient des trois fissures les plus basses. Les deux fissures les plus hautes, à proximité de “Petit Plateau” n’étaient plus actives ou en cours d’extinction lors du survol. Une rapide progression des coulées sur le flanc est a été observée du fait des fortes pentes dans ce secteur", précise l'OVPF dans leur dernier bulletin.