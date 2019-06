Volcan: L’intensité du trémor éruptif en baisse

Le 11/06/2019

L’éruption du Piton de la Fournaise est toujours en cours mais l’intensité du trémor éruptif, durant la journée, a diminué. " Cette baisse est à mettre en relation avec l’arrêt progressif de l’activité sur les fissures éruptives les plus hautes", explique l'OVPF dans un bulletin publié en fin d'après-midi.



Lors d'une reconnaissance sur le terrain à 15h30, sur les quatre fissures, seule celle la plus basse en altitude était encore active. Du fait des mauvaises conditions météorologiques, le front de coulée n’a pas pu être observé par l’équipe sur place.



Les débits de surface estimés à partir des données satellites étaient compris ce jours entre 7 et 27 m3/s.