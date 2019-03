Volcan: Le marcheur retrouvé risque des poursuites judiciaires

Le 02/03/2019 | Par Charline Bakowski | Lu 226

Pour rappel, un homme s'était introduit dans l'enclos du Piton de la Fournaise mercredi, malgré les risques et l'interdiction. Le quinquagénaire est parti à la recherche de son drone perdu.



Plus d'une vingtaine de gendarmes ont été mobilisés pour le retrouver, avec dès les premiers instants des survols aériens par le PGHM. Le peloton a été aidé au sol par une équipe cynophile.



Le soir-même, la gendarmerie apprend que le randonneur a finalement retrouvé son drone. En bonne santé, il est remonté à bord de sa voiture pour rentrer chez lui.



Cependant, ne s'étant notamment pas signalé auprès des équipes de secours proches de lui, l'homme encourt "des poursuites judiciaires pour le non-respect de l’arrêté d’interdiction d’accès à l’enclos du Piton de la Fournaise et pour l’utilisation non conforme de son drone par rapport à la réglementation en vigueur".



La gendarmerie de La Réunion poursuit en indiquant que "cette personne a, par son comportement irresponsable, pris des risques élevés et provoqué l’engagement d’importants moyens de secours, eux-mêmes exposés à des risques".