Volcan: Les débits de lave ont triplé depuis le début de l’éruption

Le 06/04/2020 | Par Charlotte Molina | Lu 1072

Le Piton de La Fournaise était particulièrement actif cette nuit encore. L’éruption se poursuit, voire augmente, alors que les débits de lave ont déjà triplé, comme l’a indiqué Aline Peltier, directrice de l’observatoire volcanologique dans le JT d’Antenne Réunion ce midi.



Ainsi la coulée se trouvait à 2 km de la RN2 à 10h ce matin, soit une avancée de 700 mètres depuis hier. La lave se trouve désormais à 360 mètres d’altitude.



L’éruption atteindra-t-elle la route nationale ? Aline Peltier n’en dira pas plus, même si les modélisations réalisées au sein de l’observatoire donnent déjà une petite idée à la préfecture de ce qu’il pourrait se passer dans les prochains jours.



Attention dans le secteur de la Plaine-Des-Cafres et du Tampon aux nombreux cheveux de pelé: "ces grandes quantité de cheveux de pelé sont assez inhabituelles. Le phénomène est essentiellement lié aux conditions météorologiques puisqu’il y a beaucoup de vent sur le secteur" précise la directrice de l’observatoire.



Elle rappelle qu’il s’agit de verre volcanique très fin, issues des gouttelettes de laves projetées par les fontaines, et qui sont étirées puis emportées par le vent. "Ils peuvent être dangereux pour le bétail s’ils sont ingérés".



Attention également à la qualité de l’air dans ces secteurs: "Il y a eu des pics de dioxyde de souffre dans ces zones, en raison des débits importants dans les fontaines de laves, qui libère beaucoup de gaz. Celui-ci est rabattu par les vents sur le secteur" explique-t-elle. Elle invite à suivre à la lettre les recommandations émises par la préfecture.