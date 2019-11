Volcan: Retour en phase de vigilance et accès restreint à la partie haute de l'Enclos

Suite aux constatations de l’observatoire volcanologique du Piton de la Fournaise (OVPF) et compte tenu des signaux enregistrés actuellement laissant à penser qu’une éruption reste possible à moyenne échéance, le préfet de La Réunion a décidé de revenir en phase de VIGILANCE du dispositif spécifique ORSEC* du Volcan du Piton de la Fournaise à compter du jeudi 31 octobre 2019 à 22h00.



L’interdiction d’accès du public à la partie haute de l’enclos du Piton de la Fournaise est levée à compter du vendredi 1er novembre 2019 à 7h00.L’accès à la partie haute de l’enclos reste strictement limité aux trois sentiers balisés suivants :- le sentier Pas de Bellecombe – Formica Léo – sentier Rivals- Cratère Caubet ;- le sentier Pas de Bellecombe – Formica Léo – sentier d’accès au site d’observation du cratère Dolomieu (accès par le nord du cratère) ;- le sentier Kapor jusqu’à Piton Kapor.Le sentier Rivals est ouvert à la circulation jusqu’au niveau du cratère Caubet.La portion entre le cratère Caubet et Belvédère sur Château Fort reste interdite d’accès.Le public devra se conformer strictement aux prescriptions et consignes figurant sur les panneaux d’information et d’avertissement affichés sur le site.*ORSEC : organisation de la réponse de sécurité civile