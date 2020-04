Volcan : Suite à la dernière éruption, "le flanc Est méconnaissable"

Le 09/04/2020 | Par Nicolas Payet

L'OVPF s'est rendu sur le terrain ce jeudi pour une double mission. La première consistait à la réparation d'une station de surveillance et au nettoyage des panneaux solaires recouverts par les cheveux de Pélé et les scories de la dernière éruption.



La deuxième mission a donné lieu à un spectacle incroyable. Une reconnaissance du site de l'éruption du 2-6 avril et un diagnostic de panne sur l'une de ses stations ont été réalisés. Cette reconnaissance laisse apparaître "un flanc Est méconnaissable", note l'observatoire.



"Le diagnostic sur notre station a été vite vu, recouverte par une coulée et une épaisseur de scories suite à l'ouverture d'une fissure à moins de 20m en fin d'éruption. Seule une partie de l'antenne émerge. Le paysage permet de se rendre compte de l'intensité de la fin de l'éruption avec des retombées de scories dans un rayon de 500m et des scories retrouvées jusqu'au sommet. Heureusement au vu de l'activité enregistrée sur les instruments du réseau de surveillance, l'OVPF avait annulé sa mission le 6/4 au matin et personne n'était sur place lors de cette phase de paroxysme", ajoute l'OVPF.



Photos : ©IGPP/OVPF