Volcan: Une légère inflation du sommet observée

Le 15/05/2019 | Par Zinfos974 | Lu 1420

Le volcan montre-t-il des signes de réveil? Depuis une dizaine de jours, une très légère inflation (gonflement) du sommet de l’édifice du Piton de la Fournaise est de nouveau observée par le réseau de déformation de l’OVPF. Cette reprise de l’inflation de l’édifice est synonyme d’une légère pressurisation en profondeur.



"En parallèle l’augmentation des concentrations en CO2 dans le sol en champ lointain dans les secteurs de la Plaine des Cafres et de la Plaine des Palmistes et champ proche dans le secteur du gîte du volcan se poursuit", indique l'Observatoire volcanologique du Piton de la Fournaise dans un bulletin édité ce mercredi .



Une sismicité est toujours enregistrée de 2 à 5 événements par jour.



"A noter que ce processus de mise en pression du réservoir superficiel peut durer plusieurs jours à plusieurs semaines avant que le toit du réservoir ne se fragilise et ne se rompt, donnant ainsi lieu à une injection de magma vers la surface, mais peut également s’arrêter sans donner lieu à une éruption", relativisent les scientifiques.